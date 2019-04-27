Sahte reçete şebekesi, devleti 120 milyon lira zarara uğratmış



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Samsun’da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.



Kanser ilaçlarının da bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi. İstanbul’da gözaltına alınan 5 ve Adana’da yakalanan 2 zanlının sorgulanmak üzere Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildiği öğrenildi. Ön incelemede ele geçirilen ilaçların birçoğunun kanser ve şeker hastalığı tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulundurulması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

Ülke genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talebi üzerine doktorlara raporlar düzenlettiği, bu raporlarla yazdırılan reçetelerdeki ilaçları suç örgütüyle bağlantılı eczanelerden temin ettikleri belirlendi. Bu ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK’ye fatura edilmesini sağlayan ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollardan İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları tespit edildi.