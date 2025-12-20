CHP'den DEM Parti'nin rapor eleştirisine yanıt: 'O gözle değerlendirilmesi isabetli değil'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında sunulan süreç raporlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

En çok CHP'nin raporuna üzüldüğünü kaydeden Bakırhan, "Hangi partinin üzerinde baskı yok? Şu anda binlerce arkadaşımız içeride, sürgünde. Davası olmayan arkadaşımız yok. Bu bir gerekçe değil. CHP bir rapor yazacaksa, 89'da SHP'nin yazdığı raporu alıp güncellesin" ifadelerini kullandı.

Bakırhan ayrıca, "(CHP'nin süreç raporu) 53 sayfanın bir sayfasında Kürt meselesi var. Hadi iki olsun; ikinci sayfaya da girmiş, sağ olsunlar. 53 sayfada her şey var. Düşün, 100 yıllık bir mesele tartışılıyor. Bu torbanın içerisinden kamu ihale mevzuatı düzenlemesi var. Kürt meselesiyle teknik meselenin yan yana bir raporda durmasının mantığını anlamakta gerçekten zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'DEN YANIT MURAT EMİR'DEN GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırhan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Komisyonun kuruluş amacını anımsatan Emir, "Raporumuz her bir bireyin kendini eşit hissettiği ve temel hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda kullanabildiği bir Türkiye yaratmayı odağına koymuştur" dedi.

Emir, "Raporumuz bir 'Kürt Raporu' olmayıp, o gözle değerlendirilmesi de isabetli değildir" sözlerini kaydetti.

X hesabından açıklama yapan Emir'in ifadeleri şu şekilde:

"Bir kez daha söylemekte yarar var;

Komisyonun kuruluş amacı; demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barışa ilişkin sorun ve çözümleri ortaya koymaktır. Partimiz de bu doğrultuda bir rapor hazırlayarak daha demokratik, hukuk devleti niteliği güçlü ve toplumsal barışını inşa etmiş bir Türkiye için ivedilikle atılması gereken adımları ortaya koymuştur. Her sayfasında ötekileştirilenler, adaletsizliğe uğrayanlar, temel hak ve özgürlükleri engellenenler, ayrımcılığa tabi tutulanlar, yok sayılanlar vardır. Dolayısıyla Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, kendini öteki tanımlayan herkes vardır.

Raporumuz herbir bireyin kendini eşit hissettiği ve temel hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda kullanabildiği bir Türkiye yaratmayı odağına koymuştur.

Kamuoyunda eve dönüş yasası olarak tanımlanan yasa ile ilgili olarak hazırlıklarımız olduğu, ancak sağlıklı bir başlangıç yapabilmek için adalet bürokrasisinin yaptığı çalışmaları beklemenin daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Bilinmelidir ki i; CHP terörü kalıcı olarak bitirebilmek için siyasetin atması gereken adımların öncüsü olmaya kararlıdır.

Raporumuz bir “Kürt Raporu” olmayıp, o gözle değerlendirilmesi de isabetli değildir."