İstanbul'un göbeğinde dehşet... İki cansız beden, bir de not bulundu!

20.12.2025 15:36:00
DHA
Kadıköy'de bir dairede Yavuz Akan ve Demet Altan başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda, cesetlerin yanında tabanca ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

Osmanağa Mahallesi Nihal Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Yavuz Akan (47) ve Demet Altan (43) günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı. Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Yavuz Akan'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi.

Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi. Yavuz Akan ve Demet Altan'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetlerin yanında tabanca da bulundu.

Öte yandan evde yapılan aramada, Yavuz Akan'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. 

