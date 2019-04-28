21 ilde eylem: Çocuklara dokunma!

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda Dev Türk Bayrağı açarak, “Çocuk istismarına hayır”, “Çocuklara dokunma” yazılı pankartlar taşıdı. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, “Türkiye Motosiklet Platformu şu anda Türkiye’de 21 ilde eş zamanlı bu etkinliği yapmaktadır. Bundan sonra da 3.5 milyon motosikletçi olarak bu konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. İzmir Motosiklet Kulüpleri Birliği üyeleri ise Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelerek, “Ülkede her çocuğun güvenliğinden hepimiz sorumluyuz” dedi.

Grup sözcüsü Süslü Kadın Motosiklet Derneği Başkanı Melis Kocabaş, “Sorumluluk bilinci, bizleri ihmal ve istismar vakaları yaşandığında şüpheli veya faillere yönelik cezai yaptırımların çerçevesinin ötesinde, bu vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli olan bütüncül çocuk politikalarının içeriğini konuşmaya yönlendiriyor” dedi.