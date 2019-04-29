Kapat
A+ A-

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yeni dönem: 'Ayrım' kalktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi, 14:14

[Haber görseli]

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, daire başkanları ile bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda alınan karar ile bürokrat-çalışan ayrımının ortadan kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yemekhanemizde bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı. Yeni düzenleme ile herkes için eşit koşullarda yemek imkânı sağlanacak" denildi.

Büyükşehir belediyesi yemekhanesinde eski sistemde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler