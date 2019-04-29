Avcılar'da çocuk istismarı protestosu

Son olarak İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar skandalına karşı protestolar sürüyor.

İleri'de yer alan habere göre, Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri bugün bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstismarın üzeri örtülemez, tüm sorumlular hesap vermeli. Dünya sıralamasında en üst sıralarda yer aldığımız çocuk istismarı vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Çocuk istismarında nerede olduğumuzu gösteren ve bir kez daha neresinden tutacağımızı bilemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu utanç tablosundan kurtulmalıyız. Çocuklara yönelen cinsel fiziksel ve duygusal şiddetin her türlüsünü kınıyor ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Toplumun duyarlılığını daha net bir şekilde göstermesi gerektiğine inanıyoruz. “