Kılıçdaroğlu: PKK'dan farkları yok

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Yerel seçimlerden sonra ilk toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz.Martın sonu bahar olacak demiştik, neden öyle demiştik? Bahar hepimizin özlemle beklediği bir mevsimdir. Kışın atmosferinden kurtulmak, baharı yaşamak hepimizin en büyük arzusundan biridir. Martın sonunda bahar geldi, baharınız kutlu olsun.

Sadece CHP değil, diğer partilerimiz de ortak çaba gösterdiler. Demokrasidir baharı yaşatan. 6 büyükşehir belediye başkanımız vardı, yeniden seçildiler. Ankara'ya Mansur Yavaş baharı getirdi, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a baharı getirdi, Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi, Vahap Seçer Mersin'e baharı getirdi, Muhittin Böcek Antalya'ya baharı getirdi. Baharı getirmek kolay, baharı sürdürmemiz lazım. Asıl görev şimdi başlıyor.

Hukuktan yana tavır takındı YSK'de görev yapan yargıçlar yargıtay ve Danıştay'dan gidiyor ve bunlar her ortamda hukukun üstünlüğü savunmak siyasi basakılara göğüs germek zorundadırlar. YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir.

YSK daha önce verdiği kararların içtihatlarına uyacak. YSK seçimde kaybedenlerin ürettikleri yasadışı gerekçeleri reddetmelidir.

Bu seçimler eşit koşullarda olmadı. Bütün medya onların ellerindeydi. Bütün billboard'lar onların ellerindeydi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin ferasetine inanıyorum dedim. Bizi en ağır idlle suçladılar. Aklın, mantığın alamayacağı suçlamalarla karşı karşıya kaldık.

Bakan Albayrak'a sert eleştiri

33 milyar lira faizi kim ödedi? 82 milyon vatandaş. İktidar olduktan 2019'un Şubat sonuna kadar ödedikleri faiz 165 milyar dolar. Londra'daki bir grup tefeciye verdiler. Bunu vatandaşların görmesi lazım. Olay sıradan bir olay değildir. Dolar aldı başını gidiyor, beylerin keyfi yerinde.

Hala ekonomide iyiye gidiyoruz diye açıklama yapıyorlar. Terörle işbirliği yapıyor diyorlar. Terörle işbirliği yapan sensin vatandaşla işbirliği yapan benim. Bir dönem teröristlerin her dediğini yapanlar onlar bu ülkenin vatandaşlarının derdini dile getiren genel başkan da benim.

Ekonomiyi damada emanet etmişler. Damat işsizlik nedir biliyor mu, kira ödüyor mu? Damat ballarla kaymaklarla besleniyor.

Cumhuriyet davası

Derdimiz sadece ekonomi değil. Musa Kart hapse atıldı. Hakan Kara hapiste, Güray Öz hapiste. Cumhuriyet gazetesinin yazarları bunlar. Bunları FETÖ'yle suçluyorlar. Nasıl oluyor da bunlar FETÖ'cü oluyor? Ortada bir hukuksuzluk var. Bunun düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek olan da iktidar sahipleri değildir. Bunu namuslu yargıçlar düzeltecektir. Osman Kavala 546 gündür hapiste. Ortada daha iddianame yok. Eren Erdem 305 gündür hapiste. Eren Erdem’in hapiste kaldığı her gün onun şeref madalyası olarak, tarihte hak ettiği yeri alacaktır. Hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçmiş, FETÖ'den içeride.

Sözcü davası

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kuruluş yıldönümündeydik. AYM Başkanı katılanların tamamına güzel bir hukuk dersi verdi. Ama AYM'nin önünde Cumhuriyet davası başvurusu iki yldır bekliyor. Sözcü gazetesiyle ilgili de davalar açıldı. Emin Çölaşan ile FETÖ'cü tanımı yan yana gelir mi? Necati Doğru, sahibi Burak Akbay. Susturmak istiyorlar. Varsın 5 bin satsın ama halkın bilgilenmesi konusunda Sözcü yayın yapmasın. Bunu söylüyorlar.

Küçük çocuklara tecavüzlere yaygınlaşmasının altında ahlakı kaybetmemiz yatıyor. Çocukların kaçırılması, uyuşturucu... Ekrem Bey uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurmak istiyor. Ret veriyorlar. O zaman git kullan kardeşim. Uyuşturu en çok fakir mahallelerinde yaygın. İstanbul genelinde bu çalışmanın yapılması lazım. Yapmak istiyor engelliyorlar. Nasıl muhalefet edeceğiini de bilmiyorlar. Buraya pek çok yasa gelir, vatandaşın lehine ise oy birliğiyle çıkar.

Fettah Tamince tepkisi

1 numaralı FETÖ'cü Erdoğan'ın yayında. Adı kim, Fettah Tamince. Cumhuriyet, Sözcü yazarları suçlanıyor. Fettah Tamince el üstünde tutuluyor, neden? TUSKON üyesi aynı zamanda. 17 25 Aralık'tan sonra zaman gazetesinin yüzde 10'nunu aldı. Bir şey diyorlar mı, hayır. Cumhuriyet, Sözcü yazarları suçlanıyor Fettah Tamince suçlanmıyor.

Grup toplantısına, Afrin Şehidi Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün annesi Münevver Gümüş ve Babası Mükremin Gümüş de katıldı

Çubuk saldırısı

Şehitlere saygı göstermek hepimizin insani görevidir. Şehşitlerimiz musalla taşındayken imam kurandan ayetler okur. Cenaze namazlarında ağırbaşlılık vardır, huşu içinde saygı içinde kılınır. Ayrıca devlet töreni vardır şehitlerimiz öyle uğurlanır.

Şehit ailerinin evinde yangın vardır.

Çuvbuk Akkuzulu köyünde şehit cenazesine katıldıki. Köyden cenze için ilçe başkanlığıza geldiler. Büyük bir bayrak istediler verdik.

Cenazeye ben ve arkadaşlarım katıldık. Bir grup cenaze namazını doğru düzgün kıldırmadılar.

Benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapanlardır.

O cenazeye katılan tek genel başkan benim. Daha baştan sloganlar hakaretler.

Bunlar gerçekten şehide şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı?

"PKK'dan farkı yok"

Hayatımda iki kez polisin zırhlı aracına bindim. İlki Artvin'deydi. Saldırıyı yapanlar PKK idi. Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Akkuzulu köyündeki saldıranların PKK'dan farkı yok. PKK ülkeyi bölmek parçalamak istiyor, bunlar da aynı amaçta. Biz sakinliğimizi koruduk. Evde iki kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Mitingde kucaklayıcı bir dil olmasın diye. Bu partinin koltuğunda ilk oturan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür hiç kimse bunu unutmasın. Boynunda idam fermanı ile ülkeyi kurtardı. "