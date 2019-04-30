Türkiye'den vize uygulamasında değişiklik

Türkiye yabancılara yönelik olarak vize uygulamasında değişikliğe gidiyor.

Bundan sonra vize uygulanan ülkelerden ülkemize gelecek olan kişiler hazırladıkları evraklarla vize aracı kurumuna giderek başvuru yapacak.

Başvuru sonrasında değerlendirme aşamasına geçilecek ve vizeye onay verilip verilmediği belirlenecek. Bazı durumlarda ise başvurucu mülakata çağırılabilecek. Bunun karşılığında ise ücret alınacak ve dış temsilcilik konsolosluk hesabına aktarılacak.

Buna ilişkin olarak Resmi Gazete’de Vize Aracılık Hizmeti alınmasına ilişkin Yönetmelik yayımlandı.