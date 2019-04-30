Üniversite öğrencilerinin hayallerine ödül

Türkiye genelinde 162 farklı üniversiteden, 2 bine yakın projenin başvurduğu yarışmada büyük ödülün sahibi Beyaz Titreşim projesi oldu. 2013 yılında başlayan ve üniversitelilerin yıldan yıla ilgisinin arttığı “Hayal Edin Gerçekleştirelim” proje fikir yarışmasına bugüne kadar 8 bine yakın başvuru yapıldı.
Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve
toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı ve yoğun ilgi gören ‘Hayal Edin
Gerçekleştirelim’ yarışmasının altıncı döneminin kazananları belli oldu. Türkiye genelindeki 162 farklı
üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin Çevre, Eğitim, Sağlık
ve Spor, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat ile Toplumsal kategorilerinde 2 bine yakın proje
başvurusu alındı. Sağlık ve Spor kategorisinde birinciliğe layık görülen proje, aynı zamanda yarışmanın büyük ödülünün de sahibi oldu.
Türkiye genelinde birçok üniversitelinin ilgiyle takip ettiği yarışmanın, ödül töreni 26 Nisan 2019
tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ web sitesi
üzerinden sosyal medya oylaması ile seçilen projeye ‘Sosyal Medya Ödülü’, tüm kategoriler arasından en yüksek puanı alan projeye ‘Büyük Ödül’ ve her kategorinin ‘Birincilik’, ‘İkincilik’, ‘Üçüncülük’, ‘Dördüncülük’ ve ‘Beşincilik’ ödülleri takdim edildi.
Kredi Kayıt Bürosu’nun ev sahipliğinde jüri üyeleri, öğrenciler, üniversitelerin rektör, dekan ve bölüm
başkanları ile pek çok davetlinin de katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Kredi Kayıt Bürosu Genel
Müdürü Kasım Akdeniz; “Kredi Kayıt Bürosu olarak bu yıl altıncısını hayata geçirdiğimiz ‘Hayal Edin
Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması başladığı ilk yıldan bugüne kadar 8 bine
yakın başvuru aldı. Gençlerimizin ilgisi günden güne artıyor ve her yıl birbirinden değerli projelerle buluşuyoruz. Türkiye’nin geleceğine imza atacak gençlerimizin projeye ilgisinden
büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar bu projeye inanarak bize destek veren değerli jüri
üyelerimize, üniversitelerimize, emeği geçen herkese ve bu güzel projeleri yaratan değerli
gençlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Büyük ödül, Galatasaray Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gruba gidiyor
Yarışmada ‘Büyük Ödül’ü, jüriden en yüksek puanı alarak Sağlık ve Spor kategorisindeki Beyaz
Titreşim adlı projeleriyle ve Kadir Has Üniversitesi’nden Eda Özgür, Emre Meriç ve Galatasaray
Üniversitesi’nden Zindan Çakıcı’nın oluşturduğu grup kazandı. Sağlık ve Spor kategorisinde de
kategori birincisi olan, yoğun titreşimle çalışan elektrikli el aletleri kullanan makine operatörlerinde
yaygın olarak görülen beyaz parmak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı Beyaz Titreşim projesi, 10 TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.
Sosyal Medya Ödülü Can Saati’nin oldu
‘Sosyal Medya Ödülü’ ise Karabük Üniversitesi’nden Esna Yaşik, Emine Sürek ve Edanur Korkmaz ’a ait Can Saati projesine verildi. Proje sahibi 5 TL’lik ödülü almaya hak kazandı.
Yarışmada kategori birincileri 5 TL, kategori ikincileri 3 TL, kategori üçüncüleri 2 TL,
kategori dördüncüleri 1 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi oldu.
Yarışmada 6 kategorinin birincileri ise şöyle sıralandı:
Çevre Kategori Birincisi
Proje Adı: Arıların Dansı
Öğrenci Adı: Hilal Nur Yergök, Ayşe Nur Yakut, Beyza Dumlupınar
Üniversite: Ege Üniversitesi
Eğitim Kategori Birincisi
Proje Adı: Güvenli Geleceğe Robotek’le El Ele
Öğrenci Adı: Sadık Atakan Aksakal, Hacer Yenişar, Sahure Çağlar
Üniversite: Anadolu Üniversitesi
Findeks Finansal Okuryazarlık Birincisi
Proje Adı: Sayaçla Sakla
Öğrenci Adı: Ezgi Arslan, Açelya Taşkıran
Üniversite: Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi
Kültür-Sanat Kategori Birincisi
Proje Adı: Sanat İçin Üret
Öğrenci Adı: Diren Anıl Demir
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Sağlık ve Spor Kategori Birincisi
Proje Adı: Beyaz Titreşim
Öğrenci Adı: Eda Özgür, Emre Meriç, Zindan Çakıcı
Üniversite: Kadir Has Üniversitesi – Galatasaray Üniversitesi
Toplumsal Kategori Birincisi
Proje Adı: Alzheimer’ı Önle Çocukları Üşütme
Öğrenci Adı: Doğukan Mert Kaldırım, Sibel Cansu Akdeniz, Bedirhan Köseoğlu
Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi