Üniversite öğrencilerinin hayallerine ödül

Türkiye genelinde 162 farklı üniversiteden, 2 bine yakın projenin başvurduğu yarışmada büyük ödülün sahibi Beyaz Titreşim projesi oldu. 2013 yılında başlayan ve üniversitelilerin yıldan yıla ilgisinin arttığı “Hayal Edin Gerçekleştirelim” proje fikir yarışmasına bugüne kadar 8 bine yakın başvuru yapıldı.

Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki farkındalıklarını ve

toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı ve yoğun ilgi gören ‘Hayal Edin

Gerçekleştirelim’ yarışmasının altıncı döneminin kazananları belli oldu. Türkiye genelindeki 162 farklı

üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin Çevre, Eğitim, Sağlık

ve Spor, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat ile Toplumsal kategorilerinde 2 bine yakın proje

başvurusu alındı. Sağlık ve Spor kategorisinde birinciliğe layık görülen proje, aynı zamanda yarışmanın büyük ödülünün de sahibi oldu.

Türkiye genelinde birçok üniversitelinin ilgiyle takip ettiği yarışmanın, ödül töreni 26 Nisan 2019

tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ web sitesi

üzerinden sosyal medya oylaması ile seçilen projeye ‘Sosyal Medya Ödülü’, tüm kategoriler arasından en yüksek puanı alan projeye ‘Büyük Ödül’ ve her kategorinin ‘Birincilik’, ‘İkincilik’, ‘Üçüncülük’, ‘Dördüncülük’ ve ‘Beşincilik’ ödülleri takdim edildi.



Kredi Kayıt Bürosu’nun ev sahipliğinde jüri üyeleri, öğrenciler, üniversitelerin rektör, dekan ve bölüm

başkanları ile pek çok davetlinin de katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Kredi Kayıt Bürosu Genel

Müdürü Kasım Akdeniz; “Kredi Kayıt Bürosu olarak bu yıl altıncısını hayata geçirdiğimiz ‘Hayal Edin

Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması başladığı ilk yıldan bugüne kadar 8 bine

yakın başvuru aldı. Gençlerimizin ilgisi günden güne artıyor ve her yıl birbirinden değerli projelerle buluşuyoruz. Türkiye’nin geleceğine imza atacak gençlerimizin projeye ilgisinden

büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar bu projeye inanarak bize destek veren değerli jüri

üyelerimize, üniversitelerimize, emeği geçen herkese ve bu güzel projeleri yaratan değerli

gençlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



Büyük ödül, Galatasaray Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gruba gidiyor

Yarışmada ‘Büyük Ödül’ü, jüriden en yüksek puanı alarak Sağlık ve Spor kategorisindeki Beyaz

Titreşim adlı projeleriyle ve Kadir Has Üniversitesi’nden Eda Özgür, Emre Meriç ve Galatasaray

Üniversitesi’nden Zindan Çakıcı’nın oluşturduğu grup kazandı. Sağlık ve Spor kategorisinde de

kategori birincisi olan, yoğun titreşimle çalışan elektrikli el aletleri kullanan makine operatörlerinde

yaygın olarak görülen beyaz parmak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı Beyaz Titreşim projesi, 10 TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

Sosyal Medya Ödülü Can Saati’nin oldu

‘Sosyal Medya Ödülü’ ise Karabük Üniversitesi’nden Esna Yaşik, Emine Sürek ve Edanur Korkmaz ’a ait Can Saati projesine verildi. Proje sahibi 5 TL’lik ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmada kategori birincileri 5 TL, kategori ikincileri 3 TL, kategori üçüncüleri 2 TL,

kategori dördüncüleri 1 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada 6 kategorinin birincileri ise şöyle sıralandı:

Çevre Kategori Birincisi

Proje Adı: Arıların Dansı

Öğrenci Adı: Hilal Nur Yergök, Ayşe Nur Yakut, Beyza Dumlupınar

Üniversite: Ege Üniversitesi

Eğitim Kategori Birincisi

Proje Adı: Güvenli Geleceğe Robotek’le El Ele

Öğrenci Adı: Sadık Atakan Aksakal, Hacer Yenişar, Sahure Çağlar

Üniversite: Anadolu Üniversitesi

Findeks Finansal Okuryazarlık Birincisi

Proje Adı: Sayaçla Sakla

Öğrenci Adı: Ezgi Arslan, Açelya Taşkıran

Üniversite: Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi

Kültür-Sanat Kategori Birincisi

Proje Adı: Sanat İçin Üret

Öğrenci Adı: Diren Anıl Demir

Üniversite: Marmara Üniversitesi

Sağlık ve Spor Kategori Birincisi

Proje Adı: Beyaz Titreşim

Öğrenci Adı: Eda Özgür, Emre Meriç, Zindan Çakıcı

Üniversite: Kadir Has Üniversitesi – Galatasaray Üniversitesi

Toplumsal Kategori Birincisi

Proje Adı: Alzheimer’ı Önle Çocukları Üşütme

Öğrenci Adı: Doğukan Mert Kaldırım, Sibel Cansu Akdeniz, Bedirhan Köseoğlu

Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi