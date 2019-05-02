Ali Babacan, Erdoğan'a kapıları kapattı

Sabahattin Önkibar Odatv'de yayımlanan yazısında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski bakan Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapıları kapattığını yazdı.

Önkibar'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

İyi Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ birkaç gün önce Ankara’da bir hastanede eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’la karşılaşır ve ikili arasında şöyle bir diyalog gelişir:

- Sayın Babacan, Ahmet Davutoğlu ile beraber misiniz?

- Sayın Davutoğlu ile insani ilişkim elbette var ama siyasi beraberliğim yok.

- Yani beraber parti kuracaklar iddiaları yakıştırma?

- Kesinlikle öyle!

- Bunun anlamı, sizin siyasetin tamamen dışında olmanız mı?

- Hayır değil... Söylemek istediğim; Ahmet Davutoğlu Hocamla siyasette beraber hareket etmediğimdir.

- Yani siyasi arayış ve çabalarınız var.

- Var... Arkadaşlarla değerlendirme ve çalışmalarımız devam ediyor.

- Parti kuracak mısınız?

- Arkadaşlarla konuşuyoruz.

- Peki Sayın Cumhurbaşkanı size, gel Ekonomi Bakanı ol, derse?

- Bunlar faraziye!

- Varsayalım; “Gel ekonomi yönetimi sende” dese?

- Kabul etmem.

- Emin misiniz?

- Kesinlikle kabul etmem!

Gelelim bu diyalogun analizine:

1) Nurcu gruplar tarafından desteklenen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi AKP dünyasında özgül ağırlığı olan isimler tarafından benimsenmiyor.

2) Uluslararası ekonomi çevreleriyle ilişkisi bilinen Ali Babacan’ın Tayyip Erdoğan’a kapılarını kapatması, Erdoğan’ın gidici olduğuna iman etmesi şeklinde yorumlanıyor.