Hulusi Akar'dan F-35 ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye'de faaliyet göstermek için yeterli tek kuvvet TSK.

Herhangi bir ülke istiyor diye ortaklıktan çıkmak adil değil.

Türkiye bir şekilde ortaklıktan çıkar veya çıkarılırsa diğer ortakların taşıyamayacağı çok ciddi yükler olacaktır. Taraflar çok hassas olmalıdır. Şu ana kadar yapılan çalışmalar planlandığı gibi devam etti.

Kasım ayında diğer uçakların Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Biz yapılması gereken hazırlıkları yaptık, tesislerimiz hazır.

(S-400) Türkiye ve Rusya arasındaki imza imzalanmış durumda. Anlaşmadan geri dönüş söz konusu değil. Türkiye 82 milyon çok ciddi bir hava tehdidi altında. Bizim insanlarımızı korumak hakkımız.

Bizim iddiamız, değerlendirmemiz F-35'ler ve S-400'ler birbirini etkilemeyecek. Eğer varsa bir teklifiniz bunu geliştiririz. Biz kendi değerlendirmemizin doğru olduğunu bir anlamda karşı tarafa anlatmaya çalışıyoruz.

(Petroitlerle ilgili teklif) Daha önce bize bazı teklifler verdi. 2019'da tekliflerini yenilediler. Bu teklif daha öncekilerden daha olumlu. Bu heyet tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmekte. Bizim bazı kriterlerimiz var, olmazsa olmazlarımız var. Bunlardan birincisi de biz ortak olacağız, beraber iş yapacağız. Bu manadaki çalışmalar da ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Henüz bir reddediş söz konusu değil.

(Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı iddiası) Hiçbir şekilde temeli olmayan rivayetlerden ibarettir. Savunma sanayinde çeşitlilik esastır. Türkiye'mizin savunulmasıdır önemli olan. Biz NATO makamlarıyla sürekli iletişim halindeyiz onlardan da bu şekilde bir şikâyet gelmedi. Aksine bizim oradaki görevlilerimizin görevini layıkıyla yaptığı konusunda geri dönüşler var.

"orada tüm yaptığımız çalışmalarda oradaki masum insanların korunmasına gayret gösteriyoruz. Orada ateşkes statüsünün olabildiğince devamı konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir mutabakat muhtırası imzalandı biz bunu uyguluyoruz. Yüzde 90 düzeyinde elimizden gelen her şeyi yaptığımızı, bu bölgeden ağır silahların çıkarıldığını söyleyebilirim.

Tel Rıfat'ta bize verilen bazı sözler var. Ancak henüz gerçekleştirmediler. Oradaki teröristlerin ateş açmak suretiyle bize zarar verdiğini söylemek gerekir. Bu ateşlere misliyle yanıt veriyoruz.