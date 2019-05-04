Saray'a göre Türkiye'de basın özgürmüş

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün her yıl yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü 2018 yılı Endeksi’nde 180 ülke arasında 157. sırada olan, basın meslek örgütlerinin verilerine göre; 142 gazetecinin cezaevinde olduğu ve hemen hemen hergün gazetecilerin haberlerinden dolayı mahkemelerde yargılandığı Türkiye'de, Saray'a göre basın özgürmüş.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamayı eleştirerek, Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin basın özgürlüğünün çok geniş çerçevede yaşandığı bir ülke olduğunu iddia eden Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 senedir iktidarda bulunuyor. Bu dönem boyunca ülkemizde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında kayda değer atılımlar gerçekleştirildi. Bunun sağladığı ortamda medyada da ciddi bir büyüme ve çeşitlilik ortaya çıktı. Basın özgürlüğü alanında da haksız, yanlı ve manipülatif değerlendirmelerin aksine ciddi bir genişleme sağlandı. Şu an Türkiye’de farklı ideolojik bakışlara sahip birçok televizyon kanalı, gazete, internet sitesi ya da yeni medya platformu mevcut. Bu ortamlarda her türlü muhalif ses rahatlıkla görüşlerini dile getirebiliyor. Esasen bakıldığında medya dünyasının yarısının ideolojik sermayesinin Erdoğan karşıtlığı ya da muhalefeti olduğu görülebilir. Bununla birlikte hükümet yanlısı medyanın varlığı da son derece doğal. Bu gerçeğe rağmen kimi kişi, kurum ve ülkeler tarafından ifade özgürlüğü ya da basın özgürlüğü gibi konuların ideolojik olarak saplantılı ve güdümlü bir bakışla araçsallaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.



ALTUN'UN İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Altun'un ifadelerine karşılık basın meslek örgütlerinin verilerine göre Türkiye'de 142 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Son olarak Cumhuriyet davasında 5 yılın altında hapis cezası alan 5’i eski 6 gazetemiz çalışanı (Musa Kart, Emre İper, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Güray Öz) tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün her yıl yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü 2018 yılı Endeksi’nde Türkiye 180 ülke arasında 157. sırada yer alıyor. Ayrıca basın meslek örgütlerinin verilerine göre; 142 gazetecinin cezaevinde olduğu ülkemizde hemen hemen hergün gazeteciler haberlerinden dolayı hakim karşısına çıkıyor.