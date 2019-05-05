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Berfin için CHP'den yasa teklifi

Hatay’da eski erkek arkadaşının yüzünü asitle yaktığı 19 yaşındaki Berfin Özek’in ameliyat masraflarının devlet tarafından karşılanması amacıyla TBMM’ye kanun teklifi verildi. Berfin’in tedavi giderleri “Estetik kategorisinde değerlendirilerek” Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmemişti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 15:11

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şiddet mağdurlarının geçirmeleri gereken sağlık operasyonu giderlerinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınması yönünde kanun teklifi hazırladı. Tanal “Gencecik bir vatandaşımız, hayatının baharında çaresiz bırakılamaz. Kadına, çocuğa, yaşlıya, zayıfa yönelik şiddet eylemlerinde, mağdurun fiziksel ve ruhsal zararlarını giderme yükümlülüğü devlete aittir. Sosyal devlet bunu gerektirir” dedi.

Bu amaçla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngören tekli hazırlayan Tanal, teklifinin gerekçesinde de “Şiddete maruz kalanların ameliyatları, keyfi bir estetik operasyon değil, sağlığın ve zaruretin sonucudur. Şiddet mağdurlarının vücut bütünlüklerinin şiddet eyleminden önceki haline geri getirilmesi amaçlı tedavileri devletçe karşılanmalıdır” dedi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mahmut Tanal

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