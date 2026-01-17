Erdoğan'a '100 Yılın Devlet Başkanı' ödülü! 'Dava' arkadaşı İsmail Kahraman takdim etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı”nda konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında sanal bahis, kumar, uyuşturucuya dair mücadele mesajları verirken, LGBTİ+'ları hedef aldı ve aile kurumunun zayıfladığını öne sürdü.

İBB'Yİ VE CHP'Yİ HEDEF ALDI

CHP'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması üzerinden göndermede bulunarak yüklenen Erdoğan "Muhalefet; belediyeleri haraca bağlamış, rüşvetsiz selam dahi almayan rant şebekesine hapsolmuş vaziyetteler. Meselenin vahim tarafı şu: Kumarın, uyuşturucunun yuvaları dağıttığı ortadayken, içkiyi, kumarı özendiriyorlar. Mezar başında kadeh tokuşturma saçmalıklarını savunuyorlar. LGBT denilen aile ve fıtrat düşmanı akımlara hamilik yapıyorlar. Jandarmaya, yargı mensuplarına, rüşveti deşifre eden polislere hakaret eden, şiddet uygulayan, tehdit eden yine bunlar!" diye konuştu.

'100 YILIN BAŞKANI' ÖDÜLÜ!

Programın sonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "100 Yılın Devlet Başkanı" adı altında bir ödül de verildi. Ödülü veren ise Birlik Vakfı'nın kurucu başkanı, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman oldu.