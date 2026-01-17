İdare Mahkemesi, seyyanen zammın emeklilere de verilmesi istemiyle SGK'ye açılan davayı reddetti

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunmuştu. SGK’den bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt isteyen Çilesiz, SGK’dan herhangi bir yanıt alamaması üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne "emeklinin zam hakkı ödenmediğini" belirterek, SGK aleyhine dava açmıştı.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, seyyanen zammın memura verilip memur emeklisine verilmemesinin Anayasa’nın hukuk devleti, eşitlik, Anayasa’nın üstünlüğü, mülkiyet hakkı, ücretin emeğin karşılığı olması ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Gündoğan, bu nedenle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilerek "somut norm denetimi yapılması ve ilgili düzenlemenin iptal edilmesi" gerektiğini ifade etti.

MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Ankara 9. İdare Mahkemesi, memura verilen seyyanen zammın memur emeklisine verilmemesine ilişkin davanın reddini karar verdi. Gerekçede, şöyle denildi:

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen Ek 40. maddesi kapsamında ödenmesi öngörülen ilave ödemenin yalnızca görevde olan kamu görevlilerine görev aylıklarına ek olarak ilave ödeme adıyla ödeneceğinin düzenlendiği, ilave ödeme tutarının ilgililerin emekliliklerinde emekli aylıklarına da ilave edileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin memur emeklilerine uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde yürürlükte bulunan meri mevzuat hükümleri uyarınca hukuka aykırılık görülmemiştir."

"ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Kararı değerlendiren Seyfettin Çilesiz'in Avukat Ali Erdem Gündoğan, "bu sonucun milyonlarca emekliyi üzdüğünü belirterek, hukuka olan güven ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kamuoyunda şüphe oluştuğunu" ifade etti.

Gündoğan, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararını hem istinafa taşıyacaklarını hem de müvekkili Seyfettin Çilesiz adına doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hakimlere yönelik farklı seyyanen zam uygulamasını iptal ettiğini hatırlatan Gündoğan, bu karar ile açılan davanın birebir aynı nitelikte olduğunu ifade etti.

Gündoğan, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolunu işletmek yerine davanın reddine karar vermesinin açıkça hukuka ve Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Ali Erdem Gündoğan, 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklisine uygulanmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın her altı ayda bir güncellenerek bugün itibarıyla yaklaşık 22 bin liraya ulaştığını, faiz hariç toplam kaybın ise yaklaşık 450 bin liraya yaklaştığını belirtti. Memur emeklilerinin Temmuz 2023’ten bu yana eksik ödeme aldığını vurgulayan Gündoğan, süreci istinaf, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını sözlerine ekledi.