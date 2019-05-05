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Şehit cenazesinde gözaltına alındılar... CHP'den açıklama

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Sabah gazetesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun camiye gelmesinden önce Kılıçdaroğlu’a korumalık yapacak 35 kişinin cami avlusunda gözaltına alındığını öne sürdü. CHP ise gözaltına alınan kişilerin birkaçı haricinde kendileriyle ilişkisi bulunmadığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 17:23

Sabah’ın ‘bodyguard’ olarak tanımladığı kişilerin cenazeye katılmak isteyen yurttaşlar olduğu öğrenilirken CHP, gözaltına alınan kişilerin birkaçı haricinde CHP’yle ilişkisi bulunmadığını açıkladı.


CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Kılıçdaroğlu’na korumalık yapanlar gözaltına alındı” haberlerine tepki göstererek, “Gözaltına alınanların birkaçı hariç partimizle ilişkisi yok” dedi. Güvener, açıklamasında “Bugün (dün) Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni sırasında 35 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştır. Yandaş medyanın, gözaltına alınanların tamamının CHP’li olduğuna ilişkin iddiası gerçek dışıdır. Şehidimizin cenaze törenine çok sayıda partilimiz katılmıştır; yaptığımız araştırmaya göre gözaltına alınanların birkaçı hariç partimizle ilişkisi yoktur. Anlaşılan o ki geçtiğimiz günlerde Çubuk Akkuzulu’da şehit cenazesinde planlanan provokasyonun Genel Başkanımız tarafından boşa çıkartılmış olması, iktidarı rahatsız etmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet İMECESİ

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