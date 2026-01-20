SGK'den 'yıpranma payı' düzenlemesi: O meslekler erken emeklilik kapsamına alındı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik imkânı sağlayan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), kamuoyunda bilinen adıyla “Yıpranma Payı” uygulamasının kapsamını 2026 yılı itibarıyla genişletti. Yapılan düzenleme ile birlikte, mevcut meslek gruplarına ek olarak çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayisinde çalışanlar da erken emeklilik hakkından yararlanabilecek.

Bugüne kadar daha çok madenciler, polisler ve askerlerle anılan yıpranma payı uygulaması; sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok meslek grubunu kapsayacak şekilde uygulanıyor.

PRİME EKLENİYOR, YAŞTAN DÜŞÜYOR

Ağır ve riskli işlerde görev yapan çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu sistemde, çalışılan süreye ek prim günleri tanımlanıyor ve biriken süreler emeklilik yaşından düşülüyor. Yıpranma payı kapsamındaki mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi, risk grubuna göre yılda 60, 90 ya da 180 gün artırılıyor.

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan bir kişinin primi, SGK kayıtlarında 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor. Elde edilen bu ek sürelerin emeklilik yaş haddinden de düşürülebildiği, toplamda emeklilik yaşını 5 yıla kadar, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekebildiği belirtiliyor.

Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için prim gün sayısı ve yaş kriteri belirleyici olmaya devam ederken, bazı mesleklerin insan sağlığı üzerindeki yıpratıcı etkisi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Devlet, bu dengeyi sağlamak amacıyla “Yıpranma Payı” sistemini hayata geçirmişti.

12 AY ÇALIŞANA 15 AY PRİM

Yeni düzenlemelerle birlikte, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni riskli iş kolları ve pandeminin ardından önemi daha net görülen sağlık sektörü çalışanları da sistem içinde daha güçlü şekilde yer alacak. Yıpranma payı kapsamındaki bir meslekte çalışanlar, 12 ay çalışsalar bile SGK tarafından 15 ay çalışmış kabul edilecek. Bu fark, çalışma hayatının sonunda emeklilik süresini ciddi ölçüde kısaltabiliyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların her yıl için ilave prim günü kazanması anlamına geliyor. Normal şartlarda yılda 360 gün prim ödeyen bir çalışan, yıpranma payı kapsamında yer alıyorsa yaptığı işin risk düzeyine göre yılda 60, 90 ya da 180 gün ek prim elde ediyor. Bu ilave günler emeklilik yaşından düşülüyor ve birikime bağlı olarak emeklilik yaşı 55’e kadar gerileyebiliyor. Mevzuat, bu kapsamda en fazla 5 yıl, bazı çok ağır mesleklerde ise 8 yıl erken emekliliğe izin veriyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ŞART

Emeklilik yaşında indirim olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin, e-Devlet’te yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranını incelemesi gerekiyor. Hizmet dökümünde prim günlerinin yanında “FHSZ” ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar bulunuyorsa, yıpranma payı hakkı sisteme tanımlanmış kabul ediliyor.

Ancak yapılan iş yıpranma payı kapsamında olmasına rağmen primlerin normal şekilde yatırıldığı görülüyorsa, geriye dönük hak talebi mümkün olmuyor. Bu durumda Hizmet Tespit Davası açılarak hak kaybının telafi edilmesi gerekiyor.

YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAKİ MESLEKLER

SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri.

Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. GAZETECİLER: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları. MADEN VE YER ALTI İŞÇİLERİ: En yüksek yıpranma payına sahip meslek grubu.

En yüksek yıpranma payına sahip meslek grubu. GÜVENLİK GÜÇLERİ: Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları.

Asker, polis, MİT mensupları ve cezaevi infaz koruma memurları. AĞIR SANAYİ: Demir-çelik fabrikaları ile zehirli maddelerle çalışılan üretim alanları.

Demir-çelik fabrikaları ile zehirli maddelerle çalışılan üretim alanları. İTFAİYECİLER: Yangın söndürme ve kurtarma ekipleri.

Yangın söndürme ve kurtarma ekipleri. YENİ EKLENENLER: Çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları.

