Kadir Mısıroğlu öldü

Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen ve kamuoyunda ‘fesli meczup' olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 86 yaşında olan Mısıroğlu, bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

VASİYETİ: ATATÜRK'Ü SEVEN CENAZEME GELMESİN



Mısıroğlu, 31 Ağustos 2017'de Twitter'dan canazesiyle ilgili vasiyetini açıklamıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen sonrası attığı tweette, "Mustafa Kemal Atatürk'ü sevenler cenazeme gelmesin" notu düşmüştü.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajda şöyle dedi: "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kadir Mısıroğlu'nun vefat haberinin ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayınladı. Kalın, "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

24 Ocak 1933'te doğan Kadir Mısıroğlu ilk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Öğrencilik yurtlarında çeşitli "talebe yurtları" açtı. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımladı. 1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kurdu ve "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabının birinci cildini bu yayınevinin ilk kitabı olarak yayımladı.

'KEŞKE YUNAN GALİP GELSEYDİ' DEMİŞTİ

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu, Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bir televizyon kanalında, sokak röportajına katılan vatandaşların, AKP’ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemeleri için “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” diye konuşmuştu.