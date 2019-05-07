CHP yol haritasını masaya yatırıyor

23 Haziran’da yenilecek seçime seferberlik halinde hazırlanılması gerektiği görüşü öne çıkıyor. YSK’nin İstanbul seçimini 23 Haziran’da yenileme kararını duyurmadan önce gerçekleştirilen olağan MYK toplantısında CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK’nin bugüne kadar seçim yenileme kararı aldığı örneklerden hareketle İstanbul seçiminin yenilenme kararının hukuki anlamda alınmasının mümkün olmadığını ifade etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa itirazların tamamının reddedilmesi gerekir” dediği kaydedildi.

Olağan MYK’nin saat 15.00’te sona ermesinin ardından Kılıçdaroğlu, makamında YSK’deki toplantıya ilişkin gelişmeleri kurmaylarıyla birlikte değerlendirdi. MYK üyelerinin büyük çoğunluğu olağan toplantının bitmesinin ardından Genel Merkez’den ayrılmadan YSK’den gelecek bilgileri takip etti.

MYK 2. kez toplandı

YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin kamuoyuna yansımasının ardından Kılıçdaroğlu MYK’yi olağanüstü topladı. MYK geç saatlere kadar sürdü. Edinilen bilgiye göre; YSK’nin verdiği kararın hukuki olmadığı konusunda görüş birliğine varılırken, partinin yenilenecek seçimlere katılıp katılmaması konusunda farklı görüşler dillendirildi. Bazı MYK üyelerinin kararın Türkiye’de seçimlerin artık yapılmadığı anlamına geldiği için 23 Haziran’daki seçime katılmanın anlamlı olmadığı görüşünü ifade ettiği öğrenildi.

Ancak MYK içinde ağırlıklı görüşün seçimlere tam bir seferberlik halinde hazırlanılması ve 23 Haziran’da İstanbul’un tekrar kazanılması olduğu belirtildi. Öte yandan kararın ardından Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İki liderin YSK kararını değerlendirdiği ve partilerinin kurullarında alınacak kararın ardından tekrar görüşme yapma konusunda fikir birliğine vardıkları kaydedildi. YSK kararının ardından Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 31 Mart’ta bazı seçim çevrelerinde dirsek teması yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Seferberlik eğilimi

İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik karar üzerine CHP Parti Meclisi, Meclis grubu üyeleri bugün saat 10.00’da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Kılıçdaroğlu’nun kararın ardından Ekrem İmamoğlu ile telefona görüştüğü ve bugünkü toplantıya davet ettiği belirtildi. CHP’de bugünkü toplantıda partinin izleyeceği yol haritası netleştirilecek. Edinilen bilgiye göre parti içinde 23 Haziran’daki seçime tüm olanaklar seferber edilerek girilmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor. CHP’nin yanı sıra İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yapılması beklenen yeni görüşmelerin ardından CHP’nin İmamoğlu’nun adaylığında güçlü bir şekilde seçime girmesi gerektiği vurgulanıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından başta CHP’li milletvekilleri olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı. Yurttaşlar, Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu’na destek için “Her şey çok güzel olacak” etiketi ile binlerce mesaj paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabından George Orwell’ın “Hiçbir şey yasadışı değildi çünkü artık yasa yoktu” sözünü paylaştı.

Dikkat çeken mesajlar şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yıldırım Kaya: İmamoğlu anasının ak sütü gibi helal oylarla kazandı. AKP, YSK eliyle halkın iradesine darbe yapmıştır! Adaletiniz batsın.

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Gamze Taşçıer: YSK kendi içtihatlarını çiğneyerek hukuku yok saymıştır. Bu rezalet tarihe YSK darbesi olarak geçecektir.

CHP Milletvekili ve PM üyesi Mehmet Ali Çelebi: Hiçlik hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Onursal Adıgüzel: AKP’ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur.

Bu düpedüz diktatörlüktür!

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: YSK’nın İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldığı bildiriliyor. Hukukun katlidir... Türkiye demokrasisi büyük darbe almıştır. Muharrem İnce: YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının bizim için hiçbir hukuki dayanağı olmadığı açıktır. Emir verilmiştir ve bunun gereği yapılmıştır. Talimatla çalışan bu yargı düzenini, bu düzenin mimarlarını ve sahiplenenleri biz milletin gerçek iradesiyle aşacağız. İmamoğlu bu kez yüzde 60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İstanbul’da hak yerini bulacak!

CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Kamu vicdanı yaralanmıştır. Fakat yılgınlık ve karamsarlığa yer yok. Başlayan değişimi hiçbir güç durduramaz.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, doğru duvar yıkılmaz...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: İddia ediyorum, bu AKP’nin son seçimi olacak. AKP muhalefete düşeceği bir seçime bile giremeyecek.

Eski TÜİSAD başkanı Erol Bilecik: Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir.

Eski TÜSİAD başkanı Ümit Boyner: Mutluluk ve huzur için ahlak ve cesaret yan yana gelmeli.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan paylaşımda ise “YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkâr ederek ve iktidar baskısına boyun eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hâkimler bir kez daha cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır” ifadeleri kullanıldı. HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de “HDP, YSK kararı sonrasında da aynı çizgidedir” dedi.