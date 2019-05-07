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Nihal Olçok: İmamoğlu, liderlik yolunda

Olçok, seçimi kazanan ancak YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun liderlik yollunda olduğunu söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 09:25

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15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bir mesaj paylaştı.

Olçok, seçimi kazanan ancak YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun liderlik yollunda olduğunu söyledi.


[Haber görseli]
Olçok'un mesajı şöyle:

"İyi bir muhalefet, iyi bir lider çıkarır demiştim... AK Parti'nin en büyük eksikliği iyi bir muhalefet olmaması kendi ile ilgili. Çünkü muhalefet ettiği İmamoğlu liderlik yolunda..."

Cumhuriyet İMECESİ

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