Müzik emekçileri örgütleniyor

Türkiye'nin çok sayıda kentinden bir grup enstürman yapımcısı Pazar yaptığı toplantıda dernekleşme çalışması başlattıklarını duyurarak meslektaşlarına çağrıda bulundu.

Dernekleşme çalışması için oluşturulan komisyondan yapılan açıklamada, “Değerli çalgı yapım ustaları, kültürümüzde çalgı yapımcılığı, gizli kahramanlık ile sırtı sıvazlanmasından daha fazlasını hak etmektedir. Bu birliktelik daha birbirini hiç görmemiş ustalarımızı bir araya getirerek büyük bir tanışma ortamına vesile olacaktır” denildi.

Açıklamada, “Ülkemizde çalgı yapımcı ustalarımız, devlet kaynaklarından istifade etmemekle birlikte kültürel faaliyetlerini bireysel olarak gerçekleştirip, maddi ve manevi kaynakları tamamen kendileri karşılamıştır. Kurulması planlanan derneğimizin amacı, Kültür Bakanlığına projeler sunup, devlet desteğini talep etmek, ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerindeki fuarlara iştirak etmek ve bu katılımlara devlet desteği talep etmek. Anadolu halk çalgılarını dünyaya tanıtmak bu vesile ile kültürdeki var olan yerimizi kendi meslek birliğimiz ile sanatımızı daha güçlü bir dile ifade etmek. Mesleki sorunlarımızı örgütlü bir biçimde daha güçlü bir ifade ile dile getirmemize yardımcı olacaktır” görüşüne yer verildi.