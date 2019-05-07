Güven’in eylemi 182’nci günde



HDP Hakkhâri Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in 8 Kasım 2018 tarihinden bu yana sürdürdüğü süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın açıklamasına karşın Diyarbakır’daki evinde devam ediyor. Güven’in eylemi 182’nci güne ulaştı. Güven’in başlattığı eyleme destek vermek için birçok cezaevinde de yüzlerce PKK’li tutuklu ve hükümlü de açlık grevi eylemi yapıyor.



Ayrıca İstanbul Bakırköy, Kocaeli Gebze, Van ve Diyarbakır cezaevlerinde 5’i kadın, toplam 15 tutuklu ise 30 Nisan tarihinden itibaren ölüm orucuna başlamış durumdalar. Bu tutuklulardan Nesrin Akgül ve Enver Dönmez, uzun süredir açlık grevi eyleminde iken, eylemlerini ölüm orucuna dönüştürdü. Bu yüzden büyük risk taşıyan bu iki kişiden Nesrin Akgül, 15 Ocak’ta süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlamıştı. Enver Dönmez ise 4 yıldan bu yana Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde “Örgüt üyesi olmak”, “Ateşli silah bulundurmak” ve “Patlayıcı madde bulundurmak” iddialarıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış hükümlü olarak bulunuyor. Dönmez, 16 Aralık 2018 tarihinde süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlamış, 30 Nisan’dan bu yana da ölüm orucuna dönüştürmüş durumda. HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın partilerinin Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.