Gani Müjde'den Saray'ın 'kayıt'çı başkanına yanıt

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırması üzerine birçok ünlü isimTwitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi de, söz konusu etiketle paylaşımlarda bulunan ünlülerin isimlerini bir kağıda yazarak 'Kayıt' ifadeleriyle Twitter'dan paylaşmıştı.

Gani Müjde, liste hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Muhammet Bey zahmet buyurmuş benim için bir takdirname hazırlamış. Sağ olsun, var olsun. Bir gün torunlarıma şerefle göstereceğim bir belge bu" dedi.