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Gani Müjde'den Saray'ın 'kayıt'çı başkanına yanıt

Senarist ve yapımcı Gani Müjde, İmamoğlu'na ##HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren sanatçıların listesini Twitter hesabında paylaşayan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye yanıt verdi. Müjde, Safi'nin paylaştığı listeyi 'takdirname' olarak tanımlayarak, "Bir gün torunlarıma şerefle göstereceğim belge" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 14:09

[Haber görseli]Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının iptali ve yenilenmesine ilişkin aldığı kararın ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi 'konuşmaya' çağırması üzerine birçok ünlü isimTwitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle mesaj paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi de, söz konusu etiketle paylaşımlarda bulunan ünlülerin isimlerini bir kağıda yazarak 'Kayıt' ifadeleriyle Twitter'dan paylaşmıştı.

Gani Müjde, liste hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Muhammet Bey zahmet buyurmuş benim için bir takdirname hazırlamış. Sağ olsun, var olsun. Bir gün torunlarıma şerefle göstereceğim bir belge bu" dedi.

[Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

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