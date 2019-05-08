Halk otobüsündeki tartışma karakolda bitti

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak şehir içi ulaşımda hizmet veren Cihan Ural yönetimindeki KC 06 tabelalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı. Otobüse binen Türkiye- İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan S. Y., otobüsün ön kapısının yanında bekleyerek, seyahat etmek istedi. Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle de seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför Ural, uyardığı kadından arkaya ilerlemesini istedi. S. Y., iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz" dedi. Yavaş'ın söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular ise duruma tepki gösterip, kadını uyardı.



Kendisini uyaranlarla tartışan S.Y., kısa süreli arbede olunca, '115 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, yolculardan şikayetçi oldu. Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelen şoför, polis ekiplerince durulurken, otobüsteki yolcular tahliye edildi. S. Y., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.