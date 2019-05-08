ODTÜ yönetiminden tüm etkinlikleri erteleme kararı

10 Mayıs'ta yapılmak istenen Onur Yürüşü'ne yasak getiren ODTÜ Yönetimi, şimdi de 8-10 Mayıs tarihleri arasındaki tüm öğrenci toplulukları etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.

Evrensel'in haberine göre ODTÜ Rektörlüğü 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle 9-10 Mayıs tarihlerinde öğrenci ve personellerin dışında kimsenin okula alınmayacağını duyurmuştu.

Rektörlük, bugün de öğrenci topluluklarına attığı e-postada ise 8-9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak tüm öğrenci toplulukları etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.

Aynı e-postada etkinliklerle ilgili yeni dilekçelerin ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtildi.