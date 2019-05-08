Dip dalga var denize girmeyin!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini 23 Haziran’da yenileme kararı almasının ardından CHP’li belediyeler, sosyal medya hesaplarından seçim günü oylarını kullanma çağrısı yaptı. Seçim tarihinin yaz sezonuna denk gelmesi nedeniyle tatilcileri espirili bir dille oy kullanmaya davet eden CHP’li belediyeler sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı:

Kadıköy Belediyesi: 23 Haziran’da Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sahillerin hepsi kapalı. İyisi mi siz oyunuzu kullandıktan sonra Caddebostan Sahil’e gelin, oradan demokrasi nöbetine geçeriz.

Sarıyer Belediyesi: Ege ve Akdeniz sahilleri 23 Haziran’da kapalı. Oylarınızı kullandıktan sonra Sarıyer sahilleri sizin.

Çeşme Belediyesi: İstanbul’dan gelen bir fırtına nedeniyle sahillerimizden 23 Haziran günü denize girmek hatta ilçemize gelmek tehlikeli ve yasaktır.

Seferihisar Belediyesi: Marmara’da başlayan dip dalganın Seferihisar sahillerinde de hissedilmesi bekleniyor.

Selçuk Belediyesi: Açık hava müzesi kentimiz Selçuk 23 Haziran’da restorasyondadır.

Eskişehir Büyükşehir: 23 Haziran’da Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı, Kentpark ve Müzeler Kompleksimiz başta olmak üzere şehrimizdeki tüm turistlik alanlar İstanbul’dan gelen yurttaşlarımızın ziyaretine kapalıdır.

Edremit Belediyesi: 23 Haziran 2019 Pazar günü kentimiz genelindeki tüm sahiller, parklar, mesire yerleri, manzara noktaları, tarihi ve kültürel gezi alanlarında ‘Demokrasi Tadilatı’ yapılacaktır. İstanbullu misafirlerimize duyurulur.

Muğla Büyükşehir: 23 Haziran’da bütün yollar İstanbul’a çıkacak.

Datça Belediyesi: Kar ve kum fırtınası sebebiyle 23 Haziran’da plajlarımız kapalıdır.

Rize Fındıklı: Yıllardır hep birlikte koruduğumuz vadilerimize ve ilçemize 23 Haziran’dan sonra bekleriz. Çünkü biz İstanbul’da olacağız.

Didim Belediyesi: 23 Haziran’da plajlara giriş ‘YaSaK’ kardeşim.

Akhisar Belediyesi: Zeytinin başkenti Akhisar’da zeytinyağı hiç beklenmedik bir şekilde yollara savruldu ve tehlike arz ediyor. Temizlik çalışmamız 23 Haziran gecesine kadar sürecektir. 24 Haziran sabahında doğacak güneş ile birlikte yola çıkmanızı tavsiye ederiz.

Burdur Belediyesi: 23 Haziran günü kum fırtınası nedeniyle gezi yapmamanızı öneriyoruz.

Hatay Büyükşehir: Ne künefemiz sünüyor ne de kâğıt kebabımız tat veriyor, boranimiz kabak tadı veriyor. 24 Haziran’da her şeyin çok güzel olacağı bir günde buluşmak dilegiyle.

Ordu Gülyalı: 24 Haziran’dan itibaren #herşeyçokgüzelolacak şekilde biletlerinizi almayı unutmayın.

Mersin Büyükşehir: 23 Haziran’da Mersin’de nem oranının yüzde 90! İstanbullular sıcağa gelemez dediler, uyaralım dedik.

Safranbolu Belediyesi: 23 Haziran’da gök gürültülü sağanak yağışlı hava muhalefeti sebebiyle turizm miras kenti Safranbolumuzda gezi şartları biraz ağır olabilir.

ADANA 150 DERECE Adana Büyükşehir Belediyesi: 23 Haziran’da Adana 150 derece. İstanbul’da ikamet eden ve 23 Haziran’da Adana’ya ziyarete gelecek vatandaşlarımızın dikkatine. CİĞERCİLER KAPALI Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan: Edirne’yi ve Edirne tava ciğerini seven İstanbullu dostlarımız; 23 Haziran’da Edirne’de tüm ciğerciler kapalı. 24 Haziran’da ciğerler benden. BODRUM’DA KAR VAR Bodrum Belediyesi: Aldığımız bilgilere göre 23 Haziran günü Bodrum’da şiddetli kar yağışı beklendiğinden tüm sahillerimiz kapalıdır. Aynı gün istanbul’da doğacak güneşin keyfini çıkarın. BURASI ÇOK ÖNEMLİ Çanakkale Belediyesi: Dur İstanbul burası çok önemli! 31 Mart’ta Çanakkale’de rekor kıran ‘demokrasi rüzgârı’ 23 Haziran’da İstanbul’da da bekleniyor. NEM ÇOK NEM Konyaaltı Belediyesi: 23 Haziran’da sıcak önemli değil ama nem çok nem. Başka bir gün bekleriz.

#BirOtobüsBenden

23 Haziran seçimlerinde İstanbul’da oy kullanacak olup da maddi durumu iyi olmayanlar için sosyal medyada “#BirOtobüsBenden” etiketiyle kampanya başlatıldı. Özellikle İstanbul’da kaydı olup okulların kapanması nedeniyle memleketlerinde olacak üniversite öğrencileri için birçok ilden ve hatta yurtdışından oy kullanmak isteyenler için yardımda bulunmak isteyenler çeşitli paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada yer alan paylaşımlardan bazıları şöyle:

-Eskişehir Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt: Bir otobüs, yetmezse iki otobüs.

-İzmir’in Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: İki İstanbul otobüsü benden.

-Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: İki İstanbul otobüsü benden.

-Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç: Demokrasi finallerinin tarihi açıklandı. Biri Anadolu diğeri Avrupa yakası olmak üzere iki otobüs tahsis ediyoruz.

-CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Bir otobüs ve yemek masrafları benden.

l 25- 26. Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil: Bursa’dan bir otobüs benden.