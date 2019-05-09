HDP'den İstanbul kararı

İmralı Cezaevi’nde bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın sekiz yıldır avukatları ile görüştürülmemesi sonrasında başlayan ve kritik aşamaya gelen açlık grevlerinin ardından avukat görüşüne izin verilmesi kararının yeni bir sürecin başlangıcı olup olmadığı tartışmaları sürüyor.

Öcalan ile avukatlarının görüşüne, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararından kısa süre önce izin verilmesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Türkiye ittifakı’ söylemine de dikkat çekilerek, “HDP ile AKP arasında bir anlaşma mı yapılacak?” sorusunu akıllara getirdi.

KCK İLE FİKİR AYRILIĞI

Öcalan’ın ‘Açlık grevlerini bitirin’ çağrısına karşın KCK tarafından yapılan açıklamada, “Avukat görüşmeleri periyodik olarak tekrarlanmayacağı için açlık grevleri sürecek” ifadelerine yer verilmesi, Öcalan ile KCK arasında fikir ayrılığı olduğu şeklinde değerlendirildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul’da bir milyonun üzerinde seçmeni bulunan HDP’nin yenilenecek İstanbul seçimlerinde alacağı pozisyon tartışma konusu oldu.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; 2013-2015 yılları arasındaki çözüm sürecine yeniden dönülmesinin mümkün olmadığını ifade eden HDP kaynakları, İstanbul seçimlerinin boykotu ya da farklı bir oluşum içinde yer alma tartışmasının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Batı illerinde AKP’ye kaybettirme stratejimizde kararlı olmalıyız” mesajını verdi.

MYK’DE KARAR VERİLDİ

YSK’nin kararının ardından olağanüstü gündemle toplanan MYK de İstanbul seçimlerine yönelik tutum kesinleşti.

Toplantıda, HDP seçmeninin, “Belediyelerimize kayyum atandığında ve yüzde 20 oy alan ikinci adaylara KHK bahanesi ile mazbata verildiğinde” muhalefet partilerden gerekli desteği alamadığı eleştirileri hatırlatıldı.

Ancak yapılan tartışmaların ardından ‘İstanbul İttifakı’ adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi. Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.