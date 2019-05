Avcılar Belediye Başkanı Hançerli: Bağımlılıkla mücadelede el ele olacağız

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Artı Akşam Lisesi’nin düzenlediği tiyatro etkinliğinde sahnelenen “Pranga” isimli oyunu izledi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Avcılar’daki lise öğrencilerinin yanı sıra Kaymakam Ömer Lütfi Yaran da katıldı. Alas Metin, Kaan Basmacıoğlu, Seyithan Cabri ve Zeynep Necili tarafından sahnelenen oyunda, bağımlılıkla mücadele konu edinildi. Oyunun ardından konuşma yapan Hançerli, “Çocuklarımızın bu illete bulaşmaması için her türlü gayreti göstereceğiz. Bağımlılık, sebep veya bahane üretmeden mutlaka çözmemiz gereken bir sorun. Toplumun her kesimi bağımlılıkla mücadele konusunda duyarlılık gösteriyor. Sivil toplum kuruluşları ve tüm iyi insanların yanı sıra, Kaymakamlık ve belediyemiz de bu sorunun çözümü için özel çaba sarf ediyor. Bağımlılıkla mücadelede el ele olacağız. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olacağız.” dedi.