İyi ve gerçek habere özlemimizi dindirmesi, yurdumuza güzel günleri müjdelemesi dileğiyle, Cumhuriyet Ege ekine yeniden “merhaba” diyoruz.

Yunus Nadi’den günümüze nice zorluklara göğüs gererek, savunduğu değer ve ilkelerden taviz vermeyen Cumhuriyet, Türkiye için sadece bir gazete değildir.

Cumhuriyet demek, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlaşma yolundan sapmadan yürümek demektir.

Cumhuriyet demek, her dönem halkın sesi olabilmek demektir.

Cumhuriyet demek, ezenlere karşı ezilenlerin yanında olmak, emeğin ve emekçinin haklı davasını savunmak demektir.

Cumhuriyet demek kadın hakları, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik demektir.

Güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealini korkmadan, yılmadan savunmak, siyasi ve ekonomik baskılara direnmek, bu uğurda gözünü kırpmadan bedel ödemek demektir.

İzmir de bu ülkenin insanları için aynı değerleri temsil etmektedir. Dolayısıyla İzmir ve Cumhuriyet birbirine çok yakışacak. Bu birliktelik, İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan umut ışığını daha da çoğaltacak.

Böylesine önemli ve anlamlı bir misyonu üstlenen Cumhuriyet gazetesine nice uzun yıllar, ülkemize hukukun egemen olduğu, basın özgürlüğünün kesintiye uğramadığı gerçek baharlar diliyorum. Saygılarımla.

TUNÇ SOYER-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı