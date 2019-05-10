17 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Küçük Sanayi Sitesi’nde traktör tamir atölyesinde çalışan Yakup Çetin adlı işçi, başının traktörün hidrolik kolları ile çamurluğuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti. 4 Mayıs’ta hayatını kaybeden Çetin, 17 yaşındaydı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, (İSİG Meclisi) resmi Twitter hesabından duyurduğu haberde, Yakup Çetin’in 4 Mayıs’ta yaşamını yitirmesine rağmen haberi yeni öğrenebildiklerini duyurdu.
Yakup Çetin...— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) May 10, 2019
17 yaşında...
Şanlıurfa Birecik'te Fırat Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamir atölyesinde işçi...
Traktörün hidrolik kolları ile çamurluğuna kafasının sıkışması sonucu yaşamını yitirdi...
4 Mayıs'ta gerçekleşen iş cinayetini bugün öğrenebildik... pic.twitter.com/IMsDla076o