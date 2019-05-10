17 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da traktör tamir atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Yakup Çetin, başının traktörün hidrolik kolları ile çamurluğuna sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma, 20:21

[Haber görseli]Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Küçük Sanayi Sitesi’nde traktör tamir atölyesinde çalışan Yakup Çetin adlı işçi, başının traktörün hidrolik kolları ile çamurluğuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti. 4 Mayıs’ta hayatını kaybeden Çetin, 17 yaşındaydı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, (İSİG Meclisi) resmi Twitter hesabından duyurduğu haberde, Yakup Çetin’in 4 Mayıs’ta yaşamını yitirmesine rağmen haberi yeni öğrenebildiklerini duyurdu.

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Cumhuriyet İMECESİ

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