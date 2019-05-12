Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K 'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Feci kaza! 8 yaşındaki Elif…
Samsun'da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.
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Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 15:19