Feci kaza! 8 yaşındaki Elif…

Samsun'da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 15:19

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K 'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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Cumhuriyet İMECESİ

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