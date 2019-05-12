Abbasağa Parkı' nda Umut Buluşması

Beşiktaş Abbasağa Parkı' nda gerçekleşen etkinlikte Cümbüş Cemaat, Eda Baba, Aylin Aslım ve Pilli Bebek konserlerinin yanısıra "Yılın Umut Verenleri" ödülleri sahiplerini buldu.



Dalga Dalga Gelişeceğiz

Sloganlar eşliğinde başlayan etkinlikte, FKF Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu' nun konuşmasının ardından, kızı Rabia Naz için bir yıldır adalet arayan Şaban Vatan " Yılın Umut Veren Direnişi " ödülünün sahibi oldu.

Adalet arayışı hakkinda bilgi veren Şaban Vatan " Benim kızıma intihar mührü vurmaya çalıştılar ve malesef bizim bizim seçilmiş siyasetçilerimiz yaptı.Benim için zorla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatış kararı çıkardılar. Konuşmalarına dikkat et diyorlar, utansınlar. Ben 13 aydır adalet aramaya çalıştım, yılmadım ve korkmayacağım da " dedi.

"Yılın Umut Veren Dayanışma Ödülü " ALİKEV' in (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) olurken, telekonferans ile sahneye bağlanan Ali İsmail Korkmaz' ın ağabeyi Gürkan Korkmaz selamlarını ve dayanışmayı büyütme çağrısını iletti.

Telekonferans ile bağlanan bir diğer isim olan Yılın Umut Veren Yerel Yönetimi Ödülü' nün sahibi olan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ise " Yarattığımız bu sinerji , sosyalist bir modelin gelişmesi anlamına geliyor. Bunun için hepimize iş düşüyor, dalga dalga gelişeceğiz " şeklinde konuştu.

Yılın Umut Veren Direnişi ödülünün sahibi Muğla' da direnen TÜV-TÜRK işçileri olurken, Yılın Umut Veren Romanı Can Gürses' in "Ölüyordum, Geçerken Uğradım" adlı eseri oldu.

Konuşmaların ardından Cümbüş Cemaat, Eda Baba, Aylin Aslım ve Pilli Bebek konserleri ile etkinlik son buldu.