Emin Çapa isyan etti: Nasıl yani!

YSK'nin tartışmalı İstanbul kararından sonra ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Emin Çapa da eşinin ve kendisinin seçmen kaydının silindiğini duyurdu.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 11:07

YSK'nin İstanbul seçiminin tekrarlanması kararından sonra seçmen kütüklerini sorguluyor. Daha önce Ekşi Sözlük yazarının gündeme getirdiği seçmen kaydının silinmesi olayı bu kez Emin Çapa tarafından dile getirildi.

Emin Çapa ikamet ettikleri adresten hem kendisinin hem de eşinin seçmen kaydının silindiğini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Çapa'nın paylaşımı şöyle;

"YSK'nın internet sitesine göre "seçmen" değiliz. Her seçim olduğu gibi internet üzerinden kaydımıza baktık ve bu sefer eşim de, ben de yokuz. Nasıl yani? 1,5 ayda dijital kütükten sildiniz mi bizi? Nüfus Müdürlüğü yolları göründü.

İnanamayıp defalarca tekrar tekrar baktım. Kendi kendime, "aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar alamazsın" diye diye üstelik. Hepiniz seçmen sorgulamaya girin."

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Cumhuriyet İMECESİ

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