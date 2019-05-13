Reuters: ABD, Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin yol açtığı gerilimin sürerken Reuters haber ajansı'ndan konuyla ilgili bir iddia geldi.

Reuters, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayanarak, Amerika'nın Türkiye’den Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin teslim tarihini ertelemesi talebinde bulunduğunu, Ankara’nın da bu seçeneği değerlendirdiğini yazdı.

BLOOMBERG: TÜRKİYE BU ERTELEMEYE SICAK BAKIYOR

Bloomberg’ın konuya ilişkin haberinde de ABD, Türkiye’den S-400’lerin teslimini 2020’ye ertelemesi talebinde bulunduğu iddia edildi. Habere göre, konuyla ilgili bir Türk yetkili de, ABD’nin ‘S-400’lerin NATO sistemlerine tehdit olup olmadığını araştıran bir komisyon kurulsun’ önerisini kabul etmesi halinde, Türkiye’nin de bu ertelemeye sıcak baktığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Alman Bild gazetesi de Türkiye’nin S-400’lerle ilgili ‘geri adım attığını’ öne sürmüş, bu iddia cumhurbaşkanlığınca yalanlanmıştı.

ABD, Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini belirtirken Türkiye, Rusya ile füze alım anlaşmasından vazgeçmeyeceğini ve F-35’lere tehdit oluşturmadan çalışabileceğini savunuyor. Türkiye ayrıca S-400’lerin tehdit olup olmadığının araştırılması için bir komisyon kurulması talebinde bulunmuştu.