Bişkek’te 35 milyon dolara camiyi kim yaptırdı?

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın katılığı bir iftar programını katılanlar arasında bir FETÖ üyesinin de bulunması nedeni ile terk ettiği sırada söyledikleri gündemdeki yerini koruyor. Fırat, iftar programını terk ederken "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Siz buraya FETÖ terör örgütünün başını nasıl çağırırsınız?” demişti. Fırat’ın bahsettiği 35 milyon dolarlık caminin kimin tarafından yapılığı ise merak konusu oldu.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında Bişkek’te yaptırılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin kurucuları arasında Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıfbank ve Et ve Balık Kurumu gibi kamu kuruluşlarının kurucuları arasında olduğu KOMAŞ A.Ş. tarafından yaptırıldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı camiyi yapan kuruluşun Sayıştay denetimi dışında olduğu belirtiliyor.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:“Herkes Bişkek'teki bu caminin bütçe kaynaklarıyla yapılıp yapılmadığını merak ediyordu.Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii, geçen eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) faaliyet raporuna göre, camide aynı anda 20 bin kişi namaz kılabiliyor.

“Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii ve Külliyesi'ni, TDV iştiraki olan KOMAŞ A.Ş. yapmış. Caminin yapımıyla ilgili ihale açılıp açılmadığı, nasıl bir yol izlendiği, bedeli, kaynağın nereden aktarıldığı ile ilgili bilgilere ulaşamadım. Ancak faaliyet alanlarının genişliği, 50 milyon TL'ye yükseltilmiş sermayesine bakıldığında KOMAŞ A.Ş. ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasında yarar var.”“Açık adı Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri olan KOMAŞ A.Ş., 1990 yılında Ankara'da kurulmuş. 5 Mart 1990 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre o tarihteki kurucular şu isimlerden oluşuyor:–Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıfbank, Temsaş, Ülker Gıda, Türdav Yatırım Holding, Et ve Balık Kurumu, Burhan Özfatura, Mehmet Talat.”“”İlk kuruluş amacı, “yurt içinde hayatın ucuzlatılması, yokluğu duyulan mal ve hizmetlerin serbest piyasa kurallarına uygun biçimde temini” diye açıklanmış.

“Şirketin artan iş hacmi ile birlikte daha kârlı, verimli ve kurumsal bir yapı içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü” belirtilmiş. Ana faaliyet alanları, inşaat, eğitim, ticaret , gıda, mağazacılık, ahşap doğrama, dekorasyon, sağlık, yayıncılık, pazarlama diye sıralanıyor.KOMAŞ'ın yurt içinde 8, yurtdışında 4 olmak üzere toplam 12 şubesi var. bulunuyor. Yurtdışındaki şubelerden biri de Bişkek. Diğerleri Arnavutluk, Makedonya, KKTC. KOMAŞ'ın, inşaat sektöründe 35 yıla yaklaşan teknik bilgi tecrübe ve donanıma sahip olduğu belirtiliyor.

2017 yılında tamamlanan yurt içi işler arasında Ankara'daki 5 bin kişi kapasiteli Ahmet Hamdi Akseki Camii de yer alıyor.KOMAŞ'a dair ilginç bir diğer bilgi hac ve umre organizasyonlarına ilişkin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hacı adaylarına verilen, seyahat valizleri, pasaport el çantaları, hijyenik koruyucu maskeler, kimlik askıları, Türk bayraklı armalar vb. malzemeleri KOMAŞ sağlıyor. Bugüne kadar 905 bin 850 adet bavul yaptırdığı belirtilmiş. “35 milyon dolara yaptırılan Bişkek Camii vesilesiyle gündeme gelen KOMAŞ ile ilgili kamuyu ilgilendiren temel mesele ise bağlı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sayıştay denetimi dışında olması. Hal böyle olunca, 210 milyon TL kaynağın hangi bağış ve yardımlardan, hangi kaynaklardan tahsis edilip aktarıldığı da cevapsız.”

Kaynak Yeniçağ: Bişkek’te 35 milyon dolara camiyi kim yaptırdı?