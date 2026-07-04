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Son dakika... Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Son dakika... Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

4.07.2026 15:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Son dakika haberi... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'de 'kişisel hesapların ve hukuksuzluğun' hakim olduğunu söyleyen Beker, "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatindeyim" dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide 'kişisel hesapların ve hukuksuzluğun' hakim olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

2023 yılındaki genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker, 16 Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 4 Mart 2025'te ise CHP'ye katılmıştı.

2019 yılında CHP listesinden ve İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Beker, 4 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilliği yapmıştı.

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