Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'a protesto

İstanbul Üniversitesi Çapa Dış Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın konuşması öğrenciler tarafından protesto edildi.

Zülfikar'ın konuşmasında öğrencilere yönelik aile ve siyasi içerik temalı mesajlar verdiği öğrenildi. Söz konusu konuşma üzerine öğrenciler rektöre sırtını döndü, bazı veliler de öğrencilere destek gösterdi.

MURAT EMİR PAYLAŞTI: "ÇOCUK YAPIN" DEMEYİ NASİHAT SANAN...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mezuniyet töreninden görüntüleri paylaşarak Zülfikar'a tepki gösterdi.

Emir, şu ifadeleri kaydetti:

"İmamoğlu’nun diplomasını siyasi talimatla iptal ettiren, mezuniyette gençlere 'çocuk yapın' demeyi nasihat sanan liyakatsiz zihniyet, üniversitelerimizin üzerindeki karanlık bir gölgedir.

O gölgeyi hep birlikte kaldıracağız! Kendi hür törenini yapan genç meslektaşlarımı ve ailelerini yürekten kutluyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının iptaline karar vermişti.

Rektör Osman Bülent Zülfikar, kararın üniversitenin yetkisi kapsamında ve hukuki değerlendirmeler sonucunda alındığını savunmuştu.