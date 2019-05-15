Tüfekle oynayan çocuk, kazayla dedesini öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çeltik ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde çiftçi Abdullah Yılmaz'ın evinde meydana geldi. Yılmaz, bahçede sandalyede oturduğu sırada torunu S.C.Y. oturma odasında duvara asılı olan av tüfeğini alıp, oynamaya başladı. S.C.Y.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması üzerine ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, açık olan pencereden geçip, dede Yılmaz'ın başına isabet etti. Yılmaz kanlar içinde kalırken aile hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen dede Abdullah Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, S.C.Y. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yılmaz'ın cenazesinin bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gökpınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.