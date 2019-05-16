“Pembe köşk" gitti yerine otopark geldi

İstanbul Cağaloğlu'da bulunan ve bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Genel Merkez Binası olarak kullanılan tarihi Münif Paşa Konağı'nın yerinde şimdilerde otopark var.

Otel yapılmak üzere 2012 yılında bir şirket tarafından satın alınan konak, uzun süredir çökme tehlikesiyle atıl halde bekliyordu. İstanbul 4 Numaralı Koruma Kurulu, konağın sökülerek yıkılmasına karar verdi. Konağın bazı bölümleri iş makineleri kullanılmadan sökülerek, yapılacak otelde kullanılmak üzere koruma altına alındı.

Yıkımın ardından konağın bulunduğu alan günlük otopark ücreti 20 TL'ye kullanıma açıldı.

YIKILSA BİLE YERİNE BİRE BİR AYNISININ YAPILMASI GEREKİYOR

Münif Paşa Konağı 1977 yılında Anıtlar Kurulu tarafından 1’inci Derece Tarihi Yapı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğine göre, tescilli yapıların yıkılmaları halinde aynı oturum üzerine projelendirilerek yeniden yapılması zorunlu. Ancak aradan geçen yaklaşık 3 aya rağmen bu alanda henüz otel yapımına başlanmadı.

İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN BİNASIYDI

Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908 - 1918 yılları arasında Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, “Pembe köşk" denildi.