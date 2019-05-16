Maçka Parkı'nda baltalı saldırı

17 Türk devleti liderlerinin büstlerinin bulunduğu Maçka parkına gelen bir kişi çantasından çıkardığı baltayla heykellere vurmaya başladı. İki büstün yüz kısımlarına baltayla büyük zarar veren kişi olayı gören vatandaşların tepki göstermesiyle elindeki baltayı bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı.

Kelepçe takılan saldırgan olayda kullandığı baltayla birlikte Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. Saldırı sonucu Büyük Selçuklu Devletine adını veren Selçuk Bey ve Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in büstlerinde hasar meydana geldi.