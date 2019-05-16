'Atatürk'süz afişe güldüren savunma!

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı ve astığı afişlerden Atatürk'ü çıkarttığı anlaşıldı. Belediye konuyla ilgili 'Asılanlar taslak afişti' açıklamasını yaptı.

Bursa’nın değişik yerlerine asılan afişlerde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” yerine yalnızca “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun” yazısının kullanılması tepkilere neden oldu.

31 Mart seçimlerinde AKP’den aday olan Alinur Aktaş’ın Belediye Başkanı olarak seçildiği ilde yaşanan bu hadise İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından fark edildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Daha sonra afiş sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı yapılan bu yanlışın düzeltileceğini belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bursa’nın çeşitli yerlerindeki billboardlarda yer alan tasarımımı, grafik birimimizin hazırladığı çalışmalardan birinin tam bitmemiş taslak halinin asılması sonucu maalesef eleştirilere sebep olmuştur… Hatalı paylaşımın sosyal medyada bu nâkıs haliyle yer alması hoş değildir” denildi.