Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
AA muhabirini arayan 2 asker suya kapıldı
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
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Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 18:12