Şanlıurfa'da çatışma: 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Halfeti’ye bağlı Dergili kırsal mahallesinde gece saatlerinde PKK'li teröritlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada bölgede saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı. Çıkan çatışmadan 1 özel haraket komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis de yaralandı. Sıcak temas sağlandığı bölgeye çok sayıda zırhlı araçla özel haraket polisi sevk edildi. Çatışmanın ardından bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Çatışmada şehit olan komiser yardımcısının cenazesi getirildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silah arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde morga konuldu. Saldırıda yaralanan 2 polis ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yürütülen operasyon hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, operasyon ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."