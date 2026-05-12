Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, 17 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

2026 yılında Kurban Bayramı, 27-28-29-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Bayram öncesinde yapılacak ödemelerle birlikte emeklilerin ikramiyelerini bayramdan önce hesaplarında görmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emekli bayram ikramiyesine yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki başlıklar arasında yer aldı.

Ramazan Bayramı’nda ikramiye tutarında artış yapılmamış ve ödemeler 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı.

Kurban Bayramı’nda da emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek.