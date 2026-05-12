Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

12.05.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihleri açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, 17 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

2026 yılında Kurban Bayramı, 27-28-29-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor.

Bayram öncesinde yapılacak ödemelerle birlikte emeklilerin ikramiyelerini bayramdan önce hesaplarında görmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emekli bayram ikramiyesine yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki başlıklar arasında yer aldı.

Ramazan Bayramı’nda ikramiye tutarında artış yapılmamış ve ödemeler 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı.

Kurban Bayramı’nda da emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İlgili Konular: #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı #bayram ikramiyesi #Emekli Bayram İkramiyesi #Bayram ikramiyeleri #Vedat Işıkhan

İlgili Haberler

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü 3 Temmuz’da
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların gözü 3 Temmuz’da Milyonların beklediği nisan ayı verilerinin ardından temmuz zammı için geri sayım hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık artış kesinleşirken, memur ve memur emeklileri için fark tablosu şekillendi. İşte kalem kalem yeni maaşlar...
Ev almak için çalışılması gereken süre 4 katına çıktı: Kapitalizm orta sınıfın sonunu mu getiriyor?
Ev almak için çalışılması gereken süre 4 katına çıktı: Kapitalizm orta sınıfın sonunu mu getiriyor? Soğuk Savaş’ın ardından bir "stratejik prim" olarak sunulan refah devletinin tasfiyesiyle başlayan süreç, orta sınıfı "Büyük Mülksüzleşme" ve abonelik ekonomisi kıskacına sürüklerken mülkiyet kavramını dijital lisanslara ve kira döngülerine hapsediyor. Barınma hakkının finansal bir yatırım aracına dönüştüğü ve egemenliğin özel şirketlere geçtiği bu yeni-feodal düzende, mülksüzleştirme üzerinden şekillenen maliyet baskısı enflasyonun yükselmeye devam edeceği bir tabloyu beraberinde getiriyor. Peki, sıradan yurttaşın hiçbir şeye sahip olmadığı bu yeni ekonomik düzenin perde arkasında hangi yapısal dönüşümler yatıyor? İşte mülksüzleşmenin ve yeni-feodalizmin anatomisi...
İktisatçı Mahfi Eğilmez yanıtladı: Enflasyonu niçin düşüremiyoruz?
İktisatçı Mahfi Eğilmez yanıtladı: Enflasyonu niçin düşüremiyoruz? Mahfi Eğilmez, Türkiye’de enflasyonun kalıcı olarak düşürülememesini bozulan beklentilere ve güven kaybına bağlayarak sadece faiz artışının çözüm olmayacağını vurguladı. Eğilmez; hukuk, liyakat ve kurumsal bağımsızlık odaklı yapısal reformlar hayata geçirilmeden fiyatlama davranışlarının düzelmeyeceğine dikkat çekti.