Bahçeli'den ilginç 19 Mayıs mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. MHP'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda Bahçeli'nin giydiği kıyafet dikkat çekti.

Şalvarını giydi, kasketini taktı... Bahçeli'den ilginç 19 Mayıs kutlaması Kaynak: Şalvarını giydi, kasketini taktı... Bahçeli'den ilginç 19 Mayıs kutlaması

Mesajda ayrıca, Bahçeli'nin Ankara'da bulunan 'Devlet Bey' konağı önünde şalvar, yelek ve kasketten oluşan yöresel kıyafet ile çekindiği fotoğrafa yer verildi. İşte o fotoğraflar; Kaynak: Şalvarını giydi, kasketini taktı... Bahçeli'den ilginç 19 Mayıs kutlaması.