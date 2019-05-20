İstanbul'da Suriyelilere özel mezar alanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da iki ayrı semtte Suriyelilere özel mezarlık alanları ayırdı. Buraya defnedilen Suriyelilerin mezar taşlarında Arapça yazılar dikkat çekerken ölüm ve doğum tarihleri ise Hicri takvime göre yazılı…

Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’deki çeşitli illerde yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin yoğun olduğu illerden birini de 600 bin Suriyelinin yaşadığı İstanbul oluşturuyor.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Çağdaş Ulus’un haberine göre; İstanbul’un Avrupa yakasında Fatih, Başakşehir, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bağcılar, Anadolu yakasında da Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Pendik’te yoğun olarak yaşayan Suriyelilerden maddi durumu iyi olanlar dükkan açıp ticaretle uğraşırken, yoksul olanlar ise genelde asgari ücretli olarak tekstil sektöründe hayata tutunmaya çalışıyor.

İÇİMİZDEN BİRİ OLDULAR

Kazandıkları parayla kira derdine düşen Suriyeliler, Türkiye’de doğup anadillerini öğrenemeden Türkçe konuşmaya başlayan çocuklarını da devlet okullarına vererek eğitim almalarını sağlıyor.

Kısaca artık içimizden biri gibi olan “misafirlerimiz” Suriye’deki savaşın bitip oradaki alt yapının ve ekonominin düzeleceği güne kadar “misafirimiz” olmayı sürdürecekler. Belki de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar hiç gitmeyecek. Hayata da burada veda edecekler.

AVRUPA’DA SARIYER KİLYOS, ANADOLU’DA ÜMRANİYE HEKİMBAŞI

Bu nedenle artık Türkiye’de yeni hayat kurup evlenen, çocuk sahibi olan Suriyelilerin artık özel mezarlık alanları da var. Doğum gibi güzel olaylar dışında ölüm gerçeğiyle de burada karşılaşan Suriyeliler, artık yaşlı anne ve babalarını, evlatlarını ve kardeşlerini Türkiye’de toprağa vermek zorunda kalıyorlar.

Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa yakasında yaşayıp hayatını kaybeden Suriyeliler için Sarıyer Kilyos Mezarlığı’nın içerisinde bir alan açtı.

TARİHLER HİCRİ TAKVİME GÖRE

Anadolu yakasında yaşayıp hayatını kaybeden Suriyeliler için de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda büyük bir mezar alanı ayrıldı. Arapça harflerle yazılı mezar taşlarında doğum ve ölüm tarihlerinin hicri takvime göre yazıldığı da dikkat çekti. Bunun sebebi de Arapların hala Hicri takvimi kullanıyor olması.

Bu mezarlıklar Türkiye’den gitseler bile Suriyelilerin gelip ziyaret edecekleri yerlerin başında olacak gibi görünüyor.

YUNANİSTAN YOLUNDA HAYATINI KAYBEDEN 5 ÇOCUK DA O MEZARLIKLARDA

Yunanistan’a geçmek isterken bindikleri kaçak teknenin batması sonucu 2018 yılının Haziran ayında 5 çocuğunu birden kaybeden Suriyeli anne Zeynep Reşid de sık sık soluğu evlatlarının mezarı başında alıyor. 5 evladının mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döküyor. (Patronlar Dünyası)