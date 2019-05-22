Sokak ortasında sandalyeler havada uçuştu

Sandalyeler havada böyle uçuştu

Sandalyeler havada böyle uçuştu Çorlu’da iki kişi arasında nedeni belirlenmeyen bir tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların bir birlerine sandalyelerle saldırması ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Cumhuriyet Meyda…