3 yıldır bitkisel hayattaki yurttaşın hapis cezasını 3 ay ertelediler

Manavgat'ta, 2017 yılının Temmuz ayında, ateşli silahla başından yaralanan ve olaydan bu zamana kadar bitkisel hayatta olan esnaf Ahmet Öz hakkında, toplam 160 bin liralık çeklerini ödemediği için 3 icra davası açıldı. Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

3 AY SÜREYLE ERTELENDİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Ahmet Öz hakkında Konya 1'inci İcra Mahkemesi, Konya 2'nci İcra Mahkemesi ve Alanya 2'nci İcra Mahkemesi tarafından ayrı ayrı olmak üzere toplam 161 bin 570 liralık borcuna karşılık 1253 gün hapis cezası verildiği belirtildi. Ahmet Öz hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulu'nun pazartesi günü verdiği raporda, 'Cezasının çektirilmesinin hayati tehlike oluşturacağı ve ertelenmesi gerektiği' belirtildiği hatırlatılarak, hükümlü Öz'ün cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi. Ahmet Öz'ün sağlık durumu dolayısıyla bir süre daha Alanya'daki hastanede tedavisinin sürdürüleceği belirtildi.

''ONUN HİÇ BİRŞEY BİLDİĞİ YOK''

Ümmü Gülsüm Evren (24), babasının rahatsızlığı süresince işlerini ve açılan davaları takip edemedikleri için durumun bu noktaya geldiğini belirterek, yetkililerden yardım istemişti. Müzeyyen Öz de (52) yaptığı açıklamada, eşinin bitkisel hayata girmesinden sonra çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Her ihtiyacını ben görüyordum. Mamasını veriyordum, suyunu veriyordum. Söylemesi ayıp, altını temizliyordum. Her şeyini yapıyordum. Bütün ihtiyacını ben karşılıyordum. Konuşamıyordu. Bildiğimiz gibi yapıyorduk. 'Elini kaldır' desek kaldırmıyor, dediğimize tepki vermiyor ki. Sadece biz kendi bildiğimize göre yapıyorduk. Onun bir şey bildiği yok yani hiçbir şey anlamıyor" demişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA DİLEKÇE VERİLMİŞTİ

Ailenin avukatı Serkan Öz tarafından Ahmet Öz'ün affedilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe de verilmişti.