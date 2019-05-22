Milletvekili Sincar dahil 6 kişinin katili Hizbullah mensubu Yıldız tahliye edildi





DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar, 4 Eylül 1993 tarihinde DEP Batman yöneticisi Metin Özdemir ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda katledildi. Şeriatçı terör örgütü Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun 17 Ocak 2000’de İstanbul Beykoz’da hücre evi olarak kullanılan villada çatışma sırasında öldürülmesinden sonra başlatılan operasyonlar sonucunda açılan 31 sanıklı Hizbullah ana davasında, Sincar cinayetinin, bu örgütün tetikçileri tarafından işlendiği ortaya çıktı. Sincar cinayetinin tetikçilerinin Hüseyin kod adlı Cihan Yıldız ve firari sanık Ejder Arpa olduğu tespit edildi.



AYM kararı



Yıldız, 2008 yılında Avusturya Viyana’da İnterpol tarafından yakalandı ve Türkiye’ye iade edildi. Yıldız, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamaların ardından Sincar cinayeti de dahil 6 cinayet ve 2 silahlı yaralama eylemlerinden sorumlu tutularak, 30 Mayıs 2013 tarihinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız’ın avukatının müvekkilinin mahkûmiyetine neden olan davanın yapıldığı yargılamanın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) işkence, uzun tutukluluk, adil yargılama haklarını düzenleyen 3, 5 ve 6’ncı maddelerinin ihlal edildiğini öne sürerek yeniden yargılama talep etti.



Geçen mart ayında dilekçeyi inceleyen Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu AİHS maddelerinin ihlal edildiğine karar vererek, yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Aynı kararda yargılanmanın durdurulmasına karar veren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla Yıldız’ın tahliyesine karar verdi.

YÜZLERCESİ TAHLİYE EDİLDİ Son aylarda Hizbullah davalarından hüküm giyen yüzden fazla örgüt mensubu, AYM’nin 2018’de “heyette askeri hâkim bulunması yeniden yargılama nedenidir” kararı nedeniyle aynı yolu takip ederek yeniden yargılama kararlarıyla tahliye edildi. Hizbullahçıların tahliyeleri aslında yıllar önce başlamıştı. Uzun tutukluluk nedeniyle tahliye öngören CMK’nin 102’nci maddesinden yararlanan, Edip Gümüş, Mehmet Varol, Mustafa İpek, Sinan Yakut ve Şeyhmus Kınay 1 Nisan 2011 tarihinde serbest bırakılmış, askerlik sorunu olduğu belirlenen Cemal Tutar, Fuat Balcı, Mahmut Demir, Kemal Gülşen ile Abdulkerim Kaya ise askerlik şubesine teslim edilmişti. Edip Gümüş’ün daha sonra İran’a firar ettiği ortaya çıkmış ve Hizbullah’ın liderliğine getirilmişti.