Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi... CHP ile YENİ Parti'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili seçildi

Eyüpsultan Belediyesi’nde Belediye Başkanı Mithat Özmen’in tutuklanmasının ardından başkan vekilliği seçimi gerçekleşti.

Saat 14.00’te başlayan seçim öncesinde belediye binasına girişler kısıtlandı. Binaya yalnızca belediye meclis üyelerinin alınması dikkat çekti.

Seçim öncesinde belediye binası çevresinde emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Seçimin yapılacağı salona girişlerin sınırlandırılmasıyla birlikte belediye binasına diğer kişilerin girişine izin verilmedi.

ADAYLAR AÇIKLANDI

Eyüpsultan Belediye başkan vekili seçimleri başladı. Yoklamadan sonra meclis üyeleri oy kullanacak. Seçimin 4 tur yapılması bekleniyor.

Öte yandan CHP ile YENİ Parti'nin adayının Cafer Parlak, Cumhur İttifakı'nın adayının ise Muhammed Çakır olduğu açıklandı.

CHP-YENİ PARTİ'NİN ADAYI 21 OY ALDI

Eyüpsultan Belediyesi'nde başkan vekili seçiminde birinci tur tamamlandı. Seçimde 37 üyenin oy kullandığı kaydedildi.

Oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. İlk turda CHP-YENİ Parti'nin adayı Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. Seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İKİNCİ TURDA CHP YİNE ÖNDE

İlk tur oylamanın ardından ikinci tura geçildi. Meclis üyeleri oy vermeye başladı. 37 oy kullanıldı ve sayıma geçildi.

CHP'nin adayı Parlak 21 oy alarak önde tamamladı. AKP'nin adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA AKP’DEN İTİRAZ: GERİLİM ARTTI

İkinci turun ardından 3. tura geçildi. Meclis üyelerinin oy verme işlemi bitti. CHP'nin adayı Cafer Parlak 18 oy aldı. AKP'nin ada Muhammed Çakır da 18 oy aldı. AKP adayna atılan 1 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oylar üzerinden AKP grubunun itirazları sürüyor. Üçüncü turda 5 CHP'li AKP'nin adayına oy verdi.

DÖRDÜNCÜ TUR DA TAMAMLANDI

Dördüncü tur da sona erdi. CHP ile YENİ Parti'nin adayı Cafer Parlak 19 oy aldı.

AKP’nin adayı Muhammet Çakır ise 16 geçerli oy aldı. AKP'liler geçersiz iki oya yeniden itiraz etti. İtiraz dilekçelerini sundu.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU CHP’DE

Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi öncesinde siyasi dengeler de öne çıkıyor. Belediye meclisinde CHP’nin 22 üyesi bulunurken Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 14 olarak belirtiliyor.

ATAŞEHİR'DE TEK ADAYLA SEÇİM!

Öte yandan bugün Ataşehir Belediyesi’nde de başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP ve YENİ Parti gruplarının katılmadığı seçimde, Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan 18 oy alarak başkan vekili seçildi.